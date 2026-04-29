開催：2026.4.29 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 13 - 2 [Dバックス] MLBの試合が29日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとDバックスが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はチャド・パトリック、対するDバックスの先発投手はメリル・ケリーで試合は開始した。 2回裏、7番 サル・フリリック 5球目を打って右中間スタ