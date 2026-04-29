妊娠はするものの流産や死産を繰り返し、出産まで至らないことを「不育症」と言います。流産を繰り返すことで自分を責めたり、抑うつ的になったりすることもあり、医療の介入が必要です。今回は不育症治療について、「はやしARTクリニック半蔵門」の林先生に、詳しく解説していただきました。 監修医師：林 裕子（はやしARTクリニック半蔵門） 早稲田大学第一文学部卒業、名古屋市立大学医学部卒業、名古屋市立大学大学院