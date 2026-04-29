開催：2026.4.29 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 2 - 3 [ヤンキース] MLBの試合が29日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとヤンキースが対戦した。 レンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロム、対するヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラーで試合は開始した。 1回表、4番 コディ・ベリン