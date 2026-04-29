顔がまっ黒の息子さん（⇒次へ）【画像を見る】笑いが止まらない、真っ黒な顔とあどけない表情今も昔も、子どもは予想外のことをしてくれるもの。子どもには「どうしてそうなった？」と本気で聞きたくなる瞬間、ありますよね。ツッコミを入れずにはいられないけれど、ついつい笑ってしまう…。そんな映像がInstagramで話題になっています。42.1万いいねの大反響を集めたのは、図工の授業で起きたある出来事。思わず2度見してしまう