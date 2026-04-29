Trailhead Global Holdingsの子会社であるYappaは3月29日、横浜・関内の「焼肉BEEFMAN横浜」を全面刷新し、新ブランド「神戸牛焼肉 當麻（とうま）」としてリブランドオープンしました。■神戸牛をメインにリーズナブルなメニューを展開同店では、「神戸ビーフ」を主軸に据えた新しい食体験を提案。店主のこだわりの一品料理など、リーズナブルなメニューを取り揃えています。メニューは、和牛ロース焼しゃぶと橙ポン酢をあわせた