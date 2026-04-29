ライカM-A ハンマートーン “Leica Store Ginza 20th Anniversary”※レンズは別売 ライカカメラジャパン株式会社が4月25日（土）に発売した「ライカM-A ハンマートーン “Leica Store Ginza 20th Anniversary”」の外観写真をお届けする。 本機はライカ銀座店のオープン20周年を記念した特別限定モデルとして、100台限定で販売されるフィルムレンジファインダーカメラ。レンズは付