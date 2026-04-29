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ニューヨーク・ニックス vs アトランタ・ホークス 日付：2026年4月29日（水） 開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York） 最終スコア：ニューヨーク・ニックス 126 - 97 アトランタ・ホークス NBAのニューヨーク・ニックス対アトランタ・ホークスがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。 第1クォーターはニュ