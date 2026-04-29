上杉家ゆかりの城下町に春を告げる「米沢上杉まつり」が開幕し、太鼓や踊りでオープニングを賑やかに祝いました。「米沢上杉まつり」は、上杉謙信公をまつる上杉神社の例大祭に合わせて毎年開かれています。 【写真を見る】最終日には「川中島合戦」も！ 城下町に春を告げる「米沢上杉まつり」開幕（山形） 初日のきょうは、特設ステージでオープニングセレモニーが行われ太鼓や踊りで