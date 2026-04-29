ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一ペアが28日、都内で現役引退会見を行った。テレビ各局が番組内で伝えたほか、YouTubeによるライブ配信も行われ、多くのファンは釘付けになった。会見を終えた三浦は同日夜に自身のインスタグラムを更新。会見を振り返りつつ、改めて感謝の思いをつづった。 ■冒頭から木原龍一が号泣 三浦は白で統一されたセッ