フランス・パリを拠点に活躍した画家・藤田嗣治の展覧会が、４月２９日から札幌芸術の森美術館で始まりました。藤田嗣治は、おかっぱ頭に口ひげ、丸メガネといった奇抜な風貌で知られている、エコール・ド・パリを代表する画家です。会場には旅先の風景や人物をカメラに収め、写真の細部を自在に組み合わせて構図を作り上げた絵画や、本人が使っていたメガネなどあわせて３４０点ほどが並びます。写真に「撮られる」、写真か