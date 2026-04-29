絶景が目に浮かぶような自然音から、懐かしさあふれる生活音まで……。世界中のさまざまな音を集めて楽しむ体験型展示「OTO MART（オトマート）」が、4月29日から5月17日まで東京・原宿で開催中です。前日に行われたメディア体験会に、一足先に潜入してきました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■名シンセから、思わずニヤリとする「あの音」まで。500種類以上の音が選び放題「OTO MART」は、CHOCOLATE I