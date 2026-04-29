2026年4月27日、韓国・KBSは「食欲を抑制する肥満治療薬や糖尿病治療薬が『痩せ薬』として人気を集めており、韓国では禁じられている高容量の製品を海外から持ち込むケースも増えている」と伝えた。米イーライ・リリーの糖尿病治療薬「マンジャロ」は3月に22万件処方され、国内で発売された当初に比べると処方件数が12倍に増加した。デンマークのノボ・ノルディスクの肥満症治療薬「ウゴービ」は毎月6〜7万件の処方があるという。