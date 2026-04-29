この記事をまとめると ■ブガッティがVWグループから完全離脱して新体制となる ■ポルシェは自身の業績悪化によって所有するブガッティ・リマックの全株式を売却する ■新ブガッティがの戦略がEVハイパーカー路線になるか内燃機関継続になるかに注目 四半世紀に及んだVWとブガッティの密月に終止符 ここ数十年で、ブガッティは「世界一速くて世界一美しい究極のクルマ」を生み出すブランドとしての地位を完全に確立したといえる