ZTEジャパンは、「nubia（ヌビア）」ブランドから、SIMフリー仕様のゲーミングスマートフォン「nubia Neo 5 GT」を、2026年4月23日にMVNO（仮想移動体通信事業者）各社およびインターネット通販などで発売した。AIキャラ「Demi」がリアルタイムで戦術をアドバイス毎分2万3000回転の「高速ターボファン」の内蔵などによる高い放熱性能と、「ショルダートリガー」の装備によるすぐれた操作性を実現したミドルレンジモデル。リフレッ