人気アニメ『トムとジェリー』の最新映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』が、5月29日より全国公開される。このほど、世界中で愛されるジェリーのキュートな魅力がたっぷり詰まった本編オープニング映像が解禁された。【動画】ジェリーの“空中散歩”がかわいすぎる本編オープニング映像舞台はニューヨーク。開催中の“羅針盤巡回展”を楽しみにしていたジェリーは、鏡の前で身だしなみを整え、準備万端で外へ飛び出