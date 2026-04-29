落語家の桂三度がきょう29日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（後7：00〜8：00※関西ローカル）に出演。一世風靡したギャグが生まれた理由を明かす。【番組カット】3世代そろって同じ結果になった人気袋麺【ネタバレあり】番組では、「食のプロが選ぶ！ 御堂筋線 ホンマに美味しいお好み焼きランキング」と題して、お好み焼き激戦区の大阪・御堂筋線全駅の中から食のプロが「ホンマに美味しい」と思うお店を厳