◇MLB ブルージェイズ3-0レッドソックス(日本時間29日、ロジャース・センター)ブルージェイズの岡本和真選手が4番・サードで先発出場。第2打席で決勝点となる先制の2点タイムリーヒットを放つ活躍をみせました。第1打席はサードフライで倒れますが、3回の第2打席は、岡本選手の前を打つウラジーミル・ゲレーロJr.選手がレフトへの2塁打でつなぎ、2死2、3塁のチャンスで回ってきます。岡本選手はカウント1-0からファウル、さらに2-1