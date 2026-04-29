レッドソックス戦の3回、2点適時打を放つブルージェイズ・岡本＝トロント（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは28日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのマーリンズ戦に投手専念で先発登板し、二回に犠飛で先制を許した。試合は二回を終えて0―1。ブルージェイズの岡本はレッドソックス戦に「4番・三塁」で出場し、三回に2点適時打を放ち4打数1安打2打点。レッドソックスの吉田は「6番・指名打者」で3打数1