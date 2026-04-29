アメリカのトランプ大統領は、イギリスのチャールズ国王夫妻を招いた晩さん会の場で、イランの核兵器保有を認めないとの考えにチャールズ国王も同意していると主張しました。アメリカトランプ大統領「我々は決してあの敵対国の核兵器保有を許さない。チャールズ国王は私以上にその点に同意している。決してあの敵対国に核兵器を持たせることを許さない」トランプ大統領は28日、チャールズ国王夫妻との晩さん会でイランについてこ