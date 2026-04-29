侍ジャパン前監督の栗山英樹氏（65）と元日本ハムの斎藤佑樹氏（37）による特別プログラム「野球未来キャンプ」の事務局は29日、8月に北海道内で少年少女を対象として同キャンプを実施すると発表した。栗山氏の日本ハム監督時代に斎藤氏は投手としてプレー。ともに現役引退後に北海道内に私財を投じて野球場を建設するなど、“師弟”の野球への恩返しの思いは強い。今回のキャンプも次世代を担う子供たちに野球の楽しさを伝え