●SHOW-WA＆MATSURIに同クールドラマ2本の企画も 23日、男性アイドルグループ創出プロジェクト「シアターボーイズグループ」のCloud tenがお披露目会見を行った。さらに26日、同グループが横浜で初イベントを開催。初めて一般客の集まる場に登場し、メンバー30人で計3曲を披露した。どちらもYahoo!ニュースのトップで大々的にフィーチャーされたのは「秋元康プロデュース」。ネットメディアの記事にもほぼこのフレーズが使われたよ