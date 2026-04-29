Image: Amazon 地味なアイテムではありますが、ガジェット好きなら絶対必要なのが電源タップ。ガジェット1個増えるごとに、電源口も1個必要になってきますし、こうした縁の下の主役こそアップデートしていくことが大事です。電源タップのエキスパートともいえるエレコムからリリースされている6個口3mタイプ「T-K6A-2630BK」は、見た目こそオーソドックスですが、中身はちゃんと進化した電