雰囲気を変えたいから、とりあえず短くすればいいかな…と思っているならちょっと待って！ 今回は、大人の魅力を引き出しながら好印象を狙える「褒められショートボブ」をご紹介します。首元はすっきりトップはふんわりと立体的で、自然と若々しく見えそう。大人女性の日常になじむショートボブを、ぜひチェックしてみて。 ひし形シルエットで洗練された印象に こちらのショートボブは、立体的なひし