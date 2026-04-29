母の日、子どもからのプレゼントは何をもらっても嬉しいですよね。今回は、筆者が息子からもらったプレゼントのエピソードを紹介します。 母の日に向け兄弟でコソコソ計画中？ 現在高校生の長男が、小学2年生だったときのことです。 5月になり、母の日が近づいてきました。普段喧嘩ばかりの弟たちと数日前からコソコソやり取りをしていて、ピンとくる私。もちろん、それには何も気づかないふりをしていました。