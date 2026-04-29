28日に引退会見ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来と木原龍一（ともに木下グループ）が28日、都内で引退会見を行った。日本スケート連盟がインスタグラムで、衣装の秘密を明かしている。涙あり、笑いありの引退会見。木原はグレーのスーツに身を包み、三浦は白のジャケットにスカートを合わせていた。日本スケート連盟は会見後にインスタグラムを更新。「今日の2人の衣装」とし