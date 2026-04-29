ドライヤーが気持ちよくて寝落ちしてしまう猫ちゃんが可愛いと話題です。動画には「ウトウトしてるのかわいい」「大人しくて偉いね」等のコメントが寄せられ6175回以上再生されているようです。 【動画：お風呂に入った子猫→ドライヤーで乾かしていたら、眠くなった様子で…『愛おしい光景』】 お風呂に入る日 YouTubeチャンネル「華の時間」に投稿されたのは、マンチカンの華ちゃんがお風呂に入る日の様子で