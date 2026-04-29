春から夏の間に表われる猫の変化3選 春から夏にかけては、雨が続いたり、気温がぐんと上がったりと、体に負担がかかります。猫にはどのような変化が見られるでしょうか？ 1.抜け毛が増える 春は換毛期です。冬毛が抜けて夏毛に変わるので、抜け毛が多くなります。グルーミングをする際に抜け毛を飲み込んでしまうので、この時季は毛玉を吐く回数が増えるでしょう。 2.寝ていることが多くなる 猫は環