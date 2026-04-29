JR岡山駅午前9時ごろ 2026年のゴールデンウィークがスタートし、JR岡山駅では帰省客や観光客らの姿がみられました。 29日午前9時すぎ、JR岡山駅の新幹線下りホームに「のぞみ」が到着し、キャリーケースを持った家族連れの姿がありました。 （大阪から）「（Q.誰と遊ぶ？）じいや」「おもちゃ王国に行ってきます」（神戸から）「じいじとばあばの家でまったり。ゆっくり過ごす」