森山直太朗 フォークシンガーの森山直太朗が、4月18日に新曲『愛々（あいあい）』を配信リリース。『愛々』は、岡田将生と染谷将太が兄弟役を演じるTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』の主題歌として書き下ろされた楽曲だ。冤罪や時効といったドラマの重厚な設定を背景にしつつも、森山が楽曲の核に据えたのは、社会的なルールや価値基準に縛られない「兄弟愛」や「パートナーシップ」という、より普遍的な人間同士の