ブレーメンのGK長田澪がゾマーの後継者と注目ドイツ1部ブレーメンのGK長田澪（ミオ・バックハウス）に対して、イタリアの名門インテルが“ゾマーの後継者”として関心を示しているという。イタリアメディアが報じた。22歳の長田は今季ブレーメンの守護神としてブンデスリーガで29試合に出場。質の高いパフォーマンスを続けており、現地メディアでは将来のドイツ代表入りを期待される声が上がっている。イタリアメディア「TMW