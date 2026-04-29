伊那市では、ご当地グルメのローメンを楽しめる「春まつり」が開かれ、大勢の家族連れなどでにぎわいを見せています。 ローメンを食べる親子「おいしい？」「うん」アツアツの鉄板で調理されているのは伊那地域の名物グルメ、ローメンです。伊那市では伊那ローメンズクラブに加盟する25の店などが、地域貢献や消費拡大を目的に「伊那ローメン春まつり」を開いています。今回のイベント用に特別に味