人気グループ・ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥの浦川翔平（２８）のマルチな活躍ぶりに拍車がかかっている。６月には兼任する５人組ユニットＭＡ５５ＩＶＥ（マッシブ）の日本武道館公演が決定し、来月にはメンバーの一員となっているＥＸＩＬＥＢＨＡＰＰＹのイベントを控えている。翔平は「武道館はアーティストとしての登竜門なので光栄」と笑顔を見せ、ＢＨＡＰＰＹについては「子供にも分かるラップを披露したい」とも。多く