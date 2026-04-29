元テレビ朝日のアナウンサーで、現在は静岡県浜松市にあるネット販売専門のコーヒー店「ｒｅｎａｇｃｏｆｆｅｅ」を運営する竹内由恵アナが、たけのこ掘りに挑戦した。２９日までにインスタグラムで「たけのこ掘り初体験！」と報告し、「息子が頑張っていました。娘は最後品定めのときだけで、それ以外はずっと抱っこ」と明かして、息子がたけのこを収穫する様子や収穫したたけのこを並べた写真などをアップした。「採った日