メッツは２８日（日本時間２９日）、千賀滉大投手（３３）を腰椎の炎症のため１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りさせたことを発表した。千賀は直近３試合は３回途中７失点、４回途中７失点（自責６）、３回途中３失点で３連敗。今季は５試合で０勝４敗、防御率９・００となっていた。この日の試合前会見でメンドサ監督が千賀に関して言及した場面を地元局「ＳＮＹ」がＸで公開。指揮官は「（前回の）登板後にロッカーに戻って