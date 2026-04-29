11人組グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の最新シングル「PULSE（All 4 U／OURS／DUM／EAT UP）」が、4月29日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で、自身通算9作目の1位を獲得した。【集合ショット】バースデーケーキをもらい嬉しそうな高塚大夢とINIメンバー週間ポイント（PT）は自身7作目の週間50万PT超えとなる65万7909PT。「合算シングル週間50万PT超え作品数」記録は、King & Prince、