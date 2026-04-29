7人組グループ・Travis Japanの吉澤閑也、松倉海斗が、30日放送の音楽番組『Star Song Special Season3』に出演する。MCは芝大輔（モグライダー）が担当し、後輩ジュニアと事務所の歴代タイトルに挑む「ダンスジェスチャーバトル」で“わちゃわちゃ”。さらに、吉澤がジュニアの振り付けを熱血指導する3日間に完全密着する。【写真】後輩ジュニアが吉澤閑也＆松倉海斗に直球質問ジュニアのスペシャルライブでは、関西ジュニア