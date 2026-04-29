国賓としてアメリカを訪問中のイギリスのチャールズ国王は28日、連邦議会で演説し、戦争拡大を食い止める必要性を強調しました。アメリカを国賓として訪問中の、イギリスのチャールズ国王は、28日、アメリカ連邦議会で演説を行いました。イギリスの君主がアメリカ連邦議会で演説するのは、1991年に故エリザベス女王が行って以来となります。イギリスチャールズ国王「このような激動の時代において国際社会と協力し、農具を剣に打