7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演する映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）において映画の本編映像が初解禁。山口くん（高橋）たちがクラス対抗ダンス大会に挑む、劇中でも重要な場面のひとつが公開された。【動画】高橋恭平“山口”くん、高橋ひかる＆岩瀬洋志らとダンスシーン原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒ