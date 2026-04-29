アメリカのトランプ大統領は28日、自身のSNSで、「イランから自国が『崩壊状態にある』と連絡があった」と投稿し、イランがホルムズ海峡の速やかな開放をアメリカに求めていると主張しました。トランプ大統領は28日、「たった今イランから、自国が『崩壊状態にある』と連絡があった」とSNSに投稿しました。さらに、イラン側は指導体制をどうするか模索中だとした上で、「我々に対し、ホルムズ海峡をできるだけ早く開放してほしいと