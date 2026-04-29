9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）の最新アルバム『We on Fire』が、4月29日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、自身通算5作目の1位を獲得。【写真】素敵！鮮やかな衣装に身を包むEJ＆NICHOLAS＆MAKI前作『Back to Life』（2025年11月10日付）の週間53万5422PTを超え、自己最高週間ポイント56万2392PTを記録した。同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位に初登場