労働組合の全国組織「連合」のメーデー中央大会が開かれ、高市首相は物価上昇を上回る賃上げの実現に協力を呼びかけました。高市首相「政府としても賃上げ環境整備に万全を期してまいりますので、物価上昇を上回る継続的な賃上げの実現のために、どうか皆様のご協力をお願い申し上げます」現職の首相がメーデー中央大会に出席したのは、4年連続となります。高市総理は、「政府としても継続的に賃上げできる環境を整備することとし