千鳥の大悟が、先輩芸人との宅飲みにおいて、自ら後輩たちのタクシー代を負担しているという驚きの裏話を明かした。【映像】大悟が暴露した先輩芸人の宅飲み（実際の写真あり）4月28日放送の『テレビ千鳥』（テレビ朝日系）では、「先輩の家具を買いに行きたいんじゃ!!」と題し、一人暮らしを送るFUJIWARAの藤本敏史の生活環境を改善する企画を実施。大悟は、以前番組で公開された藤本の自宅があまりに殺風景だったことに触