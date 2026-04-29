2025年、過去最悪の人身被害を出したクマ。春になり、冬眠が明けた個体の目撃が各地で相次いでいます。まもなく始まる大型連休、“春のクマ”に注意が必要です。【写真を見る】異例の大きさ捕獲されたのは“300キロ超”のクマ異例の大きさ“300キロ超” 春のクマ出没箱ワナの中でうなり声をあげるヒグマ。これは4月27日、北海道・苫前町で撮影された映像です。体長約2.2メートル、体重約330キロと、冬眠明けのこの時期とし