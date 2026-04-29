旭川市の旭山動物園は、きょうが夏の開園日でしたが、男性職員が妻の遺体を園内に遺棄した疑いで任意の取り調べを受けていて、臨時休園となっています。記者「本来はきょうが夏季営業開始の日でしたが、『臨時休園中』の札が掲げられています」旭山動物園は、30代の男性職員が、妻の遺体を園内の焼却炉に遺棄した疑いで警察の任意聴取を受けているため、夏の開園日をあさってに延期しました。しかし、動物園には観光客の姿も…千葉