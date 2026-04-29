タレントの辻希美が28日、自身のアメブロを更新。三男・幸空（こあ）くんの授業参観や次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの通院など、多忙な一日の様子を明かした。【映像】辻希美（38）の手作り弁当（複数カット）辻は「最近snsの更新を忘れてしまう 昨日のお弁当もアップし忘れてた」と切り出し、多忙な日々の中で作ったお弁当を披露。この日は高校生の長男・青空（せいあ）くんが遠足のためお弁当作りはなかったというが、「夜中夢