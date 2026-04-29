元ＡＫＢ４８でタレントの高橋みなみが２８日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。人生で２度も「燃え尽き症候群」に陥ったことを告白した。この日のテーマは「燃え尽き症候群」で、過去にこの症状を経験した女性芸能人や女性アスリートが集結。高橋は陥ったきっかけについて「ＡＫＢ４８を卒業した時」と切り出し、「１４歳から２５歳まで、１１年ぐらい在籍していたグループを卒業するとなって、