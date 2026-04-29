物価高が続く中、2026年のゴールデンウィークは「ウナギ」が安値となっています。大勢の人でにぎわう埼玉・川口市の鮮魚店では、ウナギの蒲焼きが1枚900円と、特売価格で販売されていました。この店舗では、大きいサイズで900円という中国産のほかにも、1000円台の国産の蒲焼き、500円のウナギおにぎりなど、5月3日を「春の丑の日」と銘打って安さを打ち出しています。このところ価格が高騰していたウナギは、2025年の豊漁を受け、