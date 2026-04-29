ことしの春の叙勲が発表されました。県内からは71人が受章しています。社会のさまざまな分野で顕著な功績をあげた人に贈られる「旭日章」には15人が選ばれました。旭日小綬章では新津商工会議所会頭の前田正実さんが受章しています。このほか旭日双光章に7人、旭日単光章には7人が選ばれています。また、公務に長く従事し、功績があった人に贈られる「瑞宝章」には56人。瑞宝中綬章には、新潟大学名誉教授の澤田清さんなど3人が選