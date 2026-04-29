トヨタの有名オフロード車がベースに？イギリスの防衛企業であるバブコック・インターナショナル・グループ（以下：バブコック）は2026年4月24日、これまでイギリス陸軍が使用してきたランドローバー車両群を、新世代の近代的なオフロード車に置き換える提案として、トヨタのランドクルーザーおよびハイラックスをベースとした車両を提案したと発表しました。【画像】ベースはランクル70か!? これが、イギリス軍仕様の提案車両で