世界では抹茶が広く知られるようになりましたが、日本で日常的に飲まれているお茶の多くは「煎茶」です。茶葉を急須で抽出するこのお茶は、見た目にはシンプルでありながら、味や香りに奥行きを持っています。本記事では煎茶について解説すると共に煎茶の魅力を味わうことができる静岡の界 遠州を紹介します。photo by ©FASHION HEADLINE煎茶の文化は江戸時代に広まり、お茶が特別な場だけでなく、日々の暮らしの中で楽しまれ